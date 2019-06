Umwelt-Aktionen in der Heckler-Schule

Bensheim.Die Kinder der Joseph-Heckler-Schule arbeiten an konkreten Ideen, wie der Schutz des Klimas und der Umwelt in Bensheim vorangetrieben werden kann (wir haben berichtet). Bürgermeister Rolf Richter hat sich nun mit den Klassen 1/ 2d und 4a getroffen, um sich die Ideen und Wünsche der Mädchen und Jungen an die Stadt anzuhören. Gemeinsam mit der Stadtverwaltung überlegen die Grundschüler jetzt, wie die Projekte und Aktionen umgesetzt werden und wie sich möglichst viele Bensheimer daran beteiligen können. red/Bild: Heckler-Schule

