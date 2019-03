Umweltberaterin bei den Grünen

Bensheim.Die neue Umweltberaterin der Stadt Bensheim, Maria Romero-Martin, ist am heutigen Dienstag (19.) zu Gast bei der Fraktion der Grünen Liste (GLB). Die Grünen wollen Maria Romero-Martin kennenlernen und im Gespräch erfahren, für welche Aufgaben sie zuständig ist und wo die aktuellen Schwerpunkte ihrer Arbeit liegen.

„In Sachen Umweltschutz hat Bensheim einiges vorzuweisen: von der Baumschutzsatzung und ausgewiesenen Naturwaldflächen über Bienenweiden und das Verbot der Anwendung von Glyphosat und Neonikotinoiden auf städtische Pachtflächen bis hin zum Naturschutzzentrum, den Renaturierungen beim Meerbach und Winkelbach und dem von unserem Dezernenten Adil Oyan eingeführten jährlichen Energie- und Klimaschutztag“, listet Stadtverordneter Moritz Müller auf.

Mit dem städtischen Förderprogramm Klimaschutz habe man eine besondere Leistung für Bensheimer Bürger geschaffen“, so Fraktionsvorsitzende Doris Sterzelmaier.

Wie bewertet die Umweltberaterin das bisherige Engagement, wo soll es weiter ausgebaut werden und welche Möglichkeiten sieht sie? Darüber wollen die Grünen mit ihr und Umweltdezernenten Adil Oyan am n heutigen Dienstag von 19 bis 20 Uhr in der Gaststätte Präsenzhof in der Bahnhofstraße sprechen. red

© Bergsträßer Anzeiger, Dienstag, 19.03.2019