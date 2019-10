Umweltberaterin bei der FWG

Bensheim.Die Freie Wähler Gemeinschaft (FWG) trifft sich am Dienstag, 15. Oktober, um 18 Uhr in der Weinschänke Hillenbrand zu ihrer Sitzung.

Die Umweltberaterin der Stadt Bensheim, Maria Romero-Martin, ist an diesem Abend zu Gast bei den Freien Wählern. Themen des Gesprächs sind Fragen zu Klimaschutz, Umwelt und Energie in Bensheim. Welches dieser Themengebiete steht derzeit in Bensheim an erster Stelle? Wie ist die Umweltschutzbeauftragte eingebunden? Welche Maßnahmen sind zum Schutz der immer weniger werdenden Insekten in Planung oder Umsetzung? Wird nur an Blühstreifen gedacht, oder sind auch Blühwiesen vor den Toren Bensheims geplant. Die FWG freut sich auf einen interessanten Abend zu diesen Fragen und weiteren Themen. Gäste sind willkommen. red

