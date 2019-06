Umweltschutz und Wohnbebauung

Bensheim.Zu ihrer nächsten Fraktionssitzung trifft sich die Stadtverordnetenfraktion der Wählergemeinschaft Bürger für Bensheim (BfB) am kommenden Dienstag (25.) ab 19 Uhr im Hotel Felix in der Dammstraße.

„Wir bereiten uns auf die Themen der Stadtverordnetenversammlung vor. Für uns wichtige Themen werden dort entscheiden oder beauftragt, so der Bebauungsplan Langgewann in Fehlheim (Modellprojekt für die Nutzung der Solarenergie), der Bebauungsplan und die Verwertung des Meerbachsportplatzes (Sozialwohnungen) und ein Antrag der Koalition, in Zukunft die städtischen oder städtisch beeinflussten Feste ohne Einwegplastikgeschirr, sondern nur mit Mehrweggeschirr oder anderen umweltverträglichen Alternativen durchzuführen“, informiert Stadtverordneter Norbert Koller.

Treffen mit Öko-Börse

Um 19.30 Uhr trifft sich die BfB in öffentlicher Sitzung mit Vertretern der Öko-Börse Bensem und einer Vertreterin von Friday for Future ebenfalls im Hotel Felix.

„Wir wollen die Ziele der beiden Gruppen näher kennenlernen und uns dazu austauschen“, erklärte Stadtverordneter Franz Apfel. Interessierte Gäste sind ab 19.30 Uhr eingeladen. red

