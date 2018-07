Anzeige

Hochstädten.In wenigen Tagen ist es wieder soweit: Die Hochstädter feiern am ersten August-Wochenende Kerb. Der Kerwe- und Heimatverein lädt dazu von Freitag, 3. August, bis Montag, 6. August, auf das Festgelände vor dem Feuerwehrhaus ein. Höhepunkt des vier Tage dauernden Spektakels ist das traditionelle Fräserennen am Kerwesonntag (5.), das jedes Jahr Hunderte von Zuschauern anzieht. Es ist bereits die 36. Veranstaltung in Folge.

Geschicklichkeit und Kraft, aber auch Schnelligkeit und eine große Portion Glück müssen die Teilnehmer mitbringen, wenn sie den steilen Wiesen-Parcours schadlos bewältigen wollen. Verschiedene Spaßaufgaben müssen die Zweier-Teams auf dem Rundkurs lösen, mehrere Strohballen umkreisen und zur Gaudi des Publikums kurz vor dem Ziel durch ein Schlammloch düsen – was sich oftmals als tückisch erweist. Dass Letzteres an Fräse und Fahrern Spuren hinterlässt, kann man sich denken.

Los geht die Kerb bereits am Freitag (3.) um 20. 30 Uhr im Festzelt. Rico Bravo und sein Trio laden zur kultigen Schlagerparty ein.