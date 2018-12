Unbekannter zerkratzt 44 Fahrzeuge

Bensheim.Bei der Polizeistation Bensheim wurden seit Oktober 2018 bis zum heutigen Tag insgesamt 44 gleich gelagerte Straftaten wegen Sachbeschädigung an Fahrzeugen angezeigt.

Den Sachschaden schätzt die Polizei insgesamt auf bislang rund 70 000 bis 80 000 Euro. Die Fahrzeuge wurden nach Angaben der Ermittler durch tiefe Kratzspuren mittels eines spitzen und festen Gegenstandes beschädigt.

In Heidelberger Straße beobachtet

Bei einer aktuellen Tat am Donnerstag (6.) gegen 19.30 Uhr in der Heidelberger Straße in Bensheim, konnte eine Zeugin einen Tatverdächtigen mit ihrem Handy fotografieren.

Nun hat das Amtsgericht Bensheim die Öffentlichkeits-Fahndung angeordnet. Mit dem Foto des Tatverdächtigen bitten Staatsanwaltschaft und Polizei die Bevölkerung um Mithilfe: Wer kennt den auf dem Foto abgebildeten Mann? pol

© Bergsträßer Anzeiger, Samstag, 08.12.2018