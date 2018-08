Anzeige

Bensheim. Nach einem Verkehrsunfall war der Berliner Ring am Mittwochabend für rund eine Stunde voll gesperrt. Gegen 18.30 Uhr kam ein Autofahrer aus Bensheim, der in Richtung Auerbach unterwegs war, aus bislang ungeklärter Ursache auf die linke Fahrspur ab.

Er stieß in Höhe des Weiherhausstadions mit einem entgegenkommenden Mercedes-Kleintransporter zusammen, der infolgedessen umkippte. Beide Fahrer wurden leicht verletzt. Sie waren jedoch nicht in ihren Fahrzeugen eingeklemmt, wie zunächst angenommen wurde, so dass die herbeigerufene Feuerwehr wieder abrücken konnte. Laut Polizei entstand ein Sachschaden von bis zu 20 000 Euro. red/Bild: Strieder