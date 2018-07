Anzeige

Bensheim.Bei einem Unfall auf der Nibelungenstraße in Bensheim wurde am Sonntag gegen 6.30 Uhr eine Person leicht verletzt. An mindestens zwei der drei beteiligten Autos entstand nach ersten Erkenntnissen Totalschaden.

Nach Auskunft der Polizei kam der Fahrer eines Mazdas mit seinem Wagen nach rechts von der Fahrbahn ab. Dort prallte er auf einen parkenden Ford-Transporter, der durch die Wucht auf einen ebenfalls am Straßenrand abgestellten Ford Ka geschoben wurde.

Der Mann war alleine von Schönberg kommend Richtung Innenstadt unterwegs und „hatte einen Schutzengel“, kommentierte ein Polizeisprecher. Er zog sich beim Zusammenstoß lediglich leichte Verletzungen zu. Der Verursacher soll alkoholisiert gewesen sein, weshalb die Beamten einen Test anordneten, dessen Ergebnis den Verdacht laut Polizei bestätigte.