Anzeige

Auerbach.Am Samstag kam es in der Bachgasse zu einer Verkehrsunfallflucht, so die Polizei. Um 19.15 Uhr soll ein dunkler Mercedes Kombi in Höhe der Hausnummer 66 die dortige Kurve mit hoher Geschwindigkeit geschnitten haben. Ein entgegenkommender Reisebus musste nach rechts ausweichen.

Dabei touchierte der Reisebus einen am Fahrbahnrand abgestellten Wagen. Es entstand ein Sachschaden von 4000 Euro an den beteiligten Fahrzeugen.

Der Mercedes fuhr weiter ohne anzuhalten. Zeugen, die Hinweise auf den Verursacher des Unfalls geben können, werden gebeten, sich zu melden. pol