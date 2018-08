Anzeige

In der ganzen Welt wird Gulasch als die ungarische Spezialität angepriesen, und nicht von ungefähr wurde eine ganze Epoche ungarischer Geschichte als „Gulaschkommunismus“ bezeichnet. Das Wort „gulyás“ bedeutete ursprünglich nur „Rinderhirt“, das Essen wurde indessen „gulyashús“, Gulaschfleisch, genannt. Heute bezeichnet man mit „gulyas“ sowohl den Hirten als auch die Gulaschsuppe.

Eine Gulaschsuppe lässt sich auf verschiedene Arten herstellen, und jede hat ihre leidenschaftlichen Verfechter. Einig sind sich alle darin, dass man an Fleisch und Kartoffeln nicht sparen darf. Ebenso muss reichlich Paprika in die Suppe, und zwar nur vom Besten. Und der wächst nun einmal in Kalocsa, in der Nähe der Bensheimer Partnerstadt Mohács und in Szeged. Also besorgt sich der deutsch-ungarische Freundeskreis jedes Jahr die besten Paprikasorten, mildes, würziges, süßliches und feurig-scharfes, frisches Paprikapulver, dazu die Paprikacremes, um die Suppe entsprechend abzuschmecken.

Mohács beste Küchenchefs haben dem Freundeskreis das schmackhafteste Rezept verraten. Und dass die Gulaschsuppe beim Freundeskreis Bensheim – Mohács schmeckt, verraten allein die Jahr für Jahr steigenden Besucherzahlen beim Sommerfest.

Außerdem wird von Freundeskreis-Vorstandsmitglied Franz Hermann wieder ein spezielles Pilz-Pörkölt – „Gomba-Pörkölt“ – angeboten, das ebenfalls seine Liebhaber hat. Sollte die Gulaschsuppe wider Erwarten nicht ausreichen – im vergangenen Jahr wurden 150 Liter gekocht – dann werden wieder die speziellen Riesen-Bratwürste nach einer besonderen Rezeptur auf den Grill gelegt. Und was passt zu diesem deftigen Essen besonders dazu? Klar, ein kühles Blondes, frisch gezapft, aber auch ein leichter Sommerwein aus Mohács oder ein schwerer Merlot, ebenfalls aus Mohács. Selbstverständlich gibt es auch Antialkoholisches. Am Nachmittag steht ein reichhaltiges Kuchenbüfett bereit. Der Gesamterlös aus dem Sommerfest kommt vollständig der Mohács-Hilfe zugute. mül

