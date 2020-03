„Unseriös und nicht zielführend“

Bensheim.Zur Absicht einer neu formierten Initiative, für ein Bürgerbegehren gegen den geplanten städtebaulichen Wettbewerb für die Marktplatzgestaltung Unterschriften zu sammeln, nimmt das Bürgernetzwerk Bensheim Stellung:

„Bürger sollen über den Marktplatz abstimmen“, ist der BA-Artikel über die Initiierung eines entsprechenden Bürgerbegehrens mit anschließendem Bürgerentscheid überschrieben. Klingt vernünftig. Entscheidend aber sei, was als Ergebnis herauskommt: Eine bunte Palette der Ideen, suggerieren die Initiatoren. Nichts anderes als das, was zu Beginn des dreimonatigen Dialogprozesses zur „Zukunft des Marktplatzes“ ergebnisoffen zur Diskussion stand, erwidert das Bürgernetzwerk.

Der zum geflügelten Wort gewordene „Schorschblick“ spiele eine Hauptrolle. Was damit gemeint ist, könne im Abschlussbericht zum durchgeführten Beteiligungsprozess nachgelesen werden: „Maßgeblich ist, wie viel von der Kirchenfassade ein Betrachter sieht, wenn er an der Hauptstraße/Apotheke am Markt steht.“ Größte Übereinstimmung herrschte im Bürgerdialog bei dem Wunsch, dass der jetzige Blick auf den Mittelteil der Kirchenfassade unverändert bleiben solle. Diese Maßgabe stehe genauso im Eckpunktepapier wie das von allen am Verfahren Beteiligten mitgetragene Ziel: dass vom Marktplatz ein belebender Impuls für die Innenstadt ausgehen soll.

Das setze voraus, dass Platz und Stadtzentrum attraktiv für alle Generationen sind: für Jung und Alt, sieben Tage in der Woche, auch nach Geschäftsschluss – und zu jeder Jahreszeit, unabhängig vom Wetter. „Das geht nicht ausschließlich unter freiem Himmel und ohne Dach über dem Kopf“, sagt der frühere Geschäftsinhaber Eddi Winkler.

Belebung das ganze Jahr über

Bleibt die Frage nach der Nutzung. Ein gastronomisches Angebot wird für sinnvoll und wünschenswert gehalten. Nach Überzeugung der deutlichen Mehrheit der Teilnehmer an den Plenumsrunden und Arbeitsgruppensitzungen funktioniere dies aber nicht ohne ein Gebäude. Wörtlich steht dazu im Abschlussbericht: Gastronomie hat „als belebendes Element Vorrang – allerdings mit einer regionaltypischen Note“.

Der Marktplatz müsse ein „spezifisches Bensheim-Gefühl“ vermitteln. „Wie daraus – wie von den Initiatoren des Bürgerbegehrens versucht – eine Kausalitätskette Belebung = Gastronomie = Café Extrablatt abgeleitet werden kann, ist mir ein Rätsel“, wundert sich Karl-Heinz Schlitt, der für das Bürgernetzwerk den Dialogprozess federführend moderiert und dokumentiert hat. Für Schlitt gibt es nur zwei Erklärungen: „Mangelnde oder voreingenommene Auseinandersetzung mit den Ergebnissen oder eine bewusste Verdrehung von Tatsachen: Beides führt zu einer Desinformation der Bürgerschaft, die über eine Aufhebung der Eckpunkte abstimmen soll.“

Die zugrundeliegende Fragestellung ziele darauf ab, alle, die mit dem Ergebnis des Dialogprozesses nicht einverstanden sind, zu einer Zustimmung zu bewegen. „Das ist methodisch unseriös und in der Sache nicht zielführend“, kritisiert Hans-Peter Meister. „Der nun geforderte reine Ideenwettbewerb bringt uns nicht weiter“, sagt Architekt Sanjin Maracic. „Wenn wir die definierten Eckpunkte jetzt kippen, wirft uns das um mehr als ein Jahr zurück, ohne dass sich substanziell etwas ändert. Danach geht das Ganze doch von vorne los“, prophezeit Maracic.

Das im Dialog mit den Bürgern Konzept beinhalte alle Anregungen, die von den Gegnern einer Bebauung aufgelistet worden sind. „Dass die qualitativ exzellente und von Weitblick gekennzeichnete Arbeit des Bürgernetzwerks und im Beteiligungsverfahren nun per einfacher Unterschrift für nichtig erklärt werden soll, ist respektlos und wird der Sache nicht gerecht“, ärgert sich Tatjana Steinbrenner, Geschäftsführerin des Kaufhauses Ganz.

Die Initiatoren des Bürgerbegehrens lädt das Bürgernetzwerk zur Diskussion über das Eckpunktepapier für einen kombinierten städtebaulichen Realisierungs- und Ideenwettbewerb ein. red

Info: Die Dokumentation des Beteiligungsprozesses kann im Internet nachgelesen werden: www.buergernetzwerk.de

