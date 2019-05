Unterbrechung der Wasserversorgung

Bensheim.Am Dienstag kam es zu einem Wasserrohrbruch im Unteren Grabengässchen in Bensheim. Per Notversorgung konnte die GGEW AG die betroffenen Haushalte und Gewerbebetriebe schnell wieder mit Wasser versorgen. Der Rohrbruch wurde repariert.

In diesem Zusammenhang müssen im Wassernetz allerdings dringend defekte Absperrorgane in der Bahnhofstraße erneuert werden, teilte der Energieversorger mit. Dies will man am Montag (27.) und am 3. Juni angehen. Die GGEW AG bittet um Verständnis, dass es an diesen beiden Tagen zu Unterbrechungen in der Wasserversorgung und zu Beeinträchtigungen im Straßenverkehr kommen wird.

Davon betroffen sind die folgenden Bereiche: Bahnhofstraße, Wambolter Hof, Beauner Platz, Unteres Grabengässchen, Schuhgasse, Teile der Straße am Bürgerhaus. Vollsperrungen seien aber nicht vorgesehen.

„Regelmäßige Wartungs- und Erneuerungsarbeiten in unseren Netzen sind notwendig, um eine sichere und zuverlässige Versorgung mit Energie und Trinkwasser zu gewährleisten“, erklärt Uwe Sänger, Technischer Bereichsleiter GGEW AG. red

