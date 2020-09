Unterstützerkreis für Rolf Richter

Bensheim.Zur Unterstützung von Bürgermeister Rolf Richter hat sich ein nach eigenen Angaben „parteiübergreifender Kreis von Bürgern“ zusammengeschlossen, die zur Wiederwahl des Amtsinhabers aufrufen. Ein erstes Treffen fand bereits im August im Wappensaal des Dalberger Hofes statt, jetzt gehen die Unterstützer an die Öffentlichkeit: Man traf sich im Stadtpark zu einem Gruppenfoto. „Wir wollen damit Flagge zeigen“, heißt es in einer Mitteilung.

Treffen im Stadtpark

Rund 60 der fast 200 Unterstützer waren bei perfektem Wetter gekommen, wurden vom Bürgermeister mit einer kurzen Ansprache begrüßt und auf die heiße Wahlkampfphase eingestimmt. Die Unterstützer wolllen sich mit eigenen Ständen insbesondere in den Morgenstunden vor Bäckereien aktiv einbringen und organisieren im Oktober drei Touren an den ersten drei Wochenenden in alle Stadtteile.

Dabei setzen sie bewusst auch auf einen eigenen Flyer, der ab sofort eingesetzt werde und deutlich mache, dass der Kreis parteiunabhängig ist. Es gehe bei der Bürgermeisterwahl um eine Persönlichkeitswahl, bei der es vielen Menschen unabhängig von ihrer bevorzugten politischen Richtung wichtig sei, „Rolf Richter als Bürgermeister zur Wiederwahl zu verhelfen“.

Besonderen Wert lege man auf klare Aussagen des Kandidaten:

Der eindeutige Erhalt des Schorschblicks und die dauerhafte Belebung durch eine wetterunabhängige Gastronomie in einem eingeschossigen Bau mit Flachdach, so dass sowohl der obere Marktplatz durch Außengastronomie belebt werde und ein Platz vor der Kirche entstehe. Uneingeschränkte Umsiedlung der Firma Sanner in den Stubenwald zum Erhalt und Ausbau der Firma und der Arbeitsplätze und Umgestaltung des jetzigen Betriebsgeländes in Auerbach zu Wohnzwecken.

Fortführung des Ausbaus der Kindertagesstätten mit der klaren Aussage, jedem Kind einen Betreuungsplatz anzubieten.

Weiterer Ausbau von bezahlbarem Wohnraum bei gleichzeitiger Begrenzung des Flächenverbrauchs durch Umsetzung der Projekte innerhalb Bensheims.

Förderung und Wertschätzung des ehrenamtlichen Engagements in allen Bereichen der Kultur, des Sports, der sozialen Aktivitäten, um die Lebendigkeit und Vielfalt in Bensheim lebendig zu halten.

Diese Ziele könne, so der Unterstützerkreis abschließend, Rolf Richter als „verwaltungserfahrener, verlässlicher und innovativer Lenker der Stadt“ am besten umsetzen.

Für Anregungen und Fragen ist der Unterstützerkreis unter RR4Bensheim@gmx.de zu erreichen. red

© Bergsträßer Anzeiger, Freitag, 18.09.2020