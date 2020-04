Unterstützung für das Familienzentrum

Bensheim.„Das Familienzentrum Bensheim soll nach Auffassung der CDU-Fraktion in der Innenstadt bleiben“, sagt Fraktionsvorsitzender Markus Woißyk.

Bereits Mitte Februar kamen die Mitglieder der CDU-Fraktion mit Vertretern des Vereins zusammen, um über die bekannte Raumnot in der unteren Hauptstraße, wo sich auch die Verwaltung der Einrichtung befindet, zu sprechen.

Beengte Verhältnisse

Um die Angebote in Qualität und Quantität ausbauen zu können, sucht der Verein seit einigen Jahren grundlegend nach neuen oder weiteren Räumlichkeiten, heißt es in der Pressemitteilung der Christdemokarten.

Seit vergangenem Sommer ist es akut, da in der unteren Hauptstraße die ohnehin beengten Verhältnisse sich verschlechtert haben. Das Erdgeschoss kann aufgrund von Feuchtigkeit im Kellergeschoss nicht mehr genutzt werden. Eine echte Zukunft haben die derzeitigen Räume in der Hauptstraße 81 – in der Nähe des Heilig-Geist-Hospitals – nicht, auch weil für die positive Entwicklung der Nutzerzahl diese nicht ausgelegt sind. Kurzfristig sind mittlerweile Ausweichmöglichkeiten im Ärztehaus des Heilig-Geist-Hospitals bezogen worden.

„Im damaligen Gespräch formulierten die Vertreter des Vereins einen Bedarf von rund 600 Quadratmetern Nutzfläche, um alle Aufgaben und Angebote an einem Ort ökonomisch unterzubringen“, erklärt Stadtverordnete Ingrid Schich-Kiefer.

Über die Möglichkeiten zur Unterstützung bei der Suche nach adäquaten Räumlichkeiten und zur aktuellen sowie weiteren Entwicklung sollte eigentlich in der für letzte Woche geplanten Sitzung des zuständigen Ausschusses mit Vertreterinnen des Vereins gesprochen werden.

Neue Räume in der Diskussion

Der Magistrat empfiehlt ganz aktuell mit einer Verwaltungsvorlage den städtischen Gremien die Anmietung einer Nutzfläche von 250 Quadratmetern am unteren Ende der Fußgängerzone.

„Wir unterstützen diesen Vorschlag, um für das Familienzentrum eine vorübergehende Entspannung der Situation zu ermöglichen“, erklärt Stadtverordnete und Vorsitzende des Sozial-, Sport- und Kulturausschusses Sibylle Becker.

In ihrer Telefonkonferenz am heutigen Dienstag (28.) wollen die Mitglieder der CDU-Fraktion mit Bürgermeister Rolf Richter über Details der Anmietung und Unterstützung des Familienzentrums sprechen. red

© Bergsträßer Anzeiger, Dienstag, 28.04.2020