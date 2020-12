Unterstützung für Geburtshaus und Hospiz

Bensheim.„Die Gründung des Trägervereins für ein Geburtshaus Bergstraße in diesem Sommer haben die Mitglieder der CDU-Fraktion mit viel Freude zur Kenntnis genommen“, sagt Stadtverordnete Waltrud Ottiger.

In der letzten Sitzungsrunde in diesem Jahr beraten die städtischen Gremien über einen Antrag des Trägervereins für einen finanziellen städtischen Zuschuss, der nach der Investitionsförderrichtlinie für Maßnahmen gemeinnütziger Vereine möglich ist. Mit dem Gebäude in der Fehlheimer Straße 62 wurde eine hinsichtlich Lage und Größe geeignete Immobilie gefunden. Idealerweise könnten hier notwendige Instandhaltungsarbeiten des Eigentümers mit den Umbauarbeiten im Sinne der zukünftig geplanten Nutzung kombiniert werden, schreibt die CDU in einer Pressemitteilung.

10 000 Euro als Maximalbetrag

Die Fertigstellung der Arbeiten ist im Februar vorgesehen. Für den Umbau des Gebäudes, damit es als Geburtshaus genutzt werden kann, sowie für Technik, Möblierung und Ausstattung entstehen Kosten in Höhe von 162 500 Euro. Es ist vorgesehen, das Vorhaben mit 10 000 Euro – dem Maximalbetrag der Richtlinie – von städtischer Seite zu unterstützen. Die CDU-Fraktion wird der Empfehlung des Magistrates folgen.

„Auch der Hospiz-Verein Bergstraße hat aktuell für sein Vorhaben einen Antrag auf Zuschuss gestellt“, wie Sibylle Becker, Vorsitzende des Sozial-, Sport- und Kulturausschusses, berichtet. Für die Verlagerung der Hospiz-Akademie in die Innenstadt – was nach Meinung der Union zur Belebung beitragen wird – wurden wie berichtet Räumlichkeiten gefunden, die es ebenfalls herzurichten gilt. Für den Umzug sind Kosten in Höhe von 166 100 Euro zu erwarten. Neben dem Land Hessen soll die Stadt Bensheim das Vorhaben mit 10 000 Euro unterstützen.

In der Videokonferenz der CDU-Fraktion am heutigen Dienstag (1.) werden die CDU-Stadtverordneten über die Unterstützung der beiden wichtigen sozialen Vereine in Bensheim sprechen.

