Bensheim.„Was der Jugendmigrationsdienst leistet, ist in jeder Hinsicht enorm wichtig. Wir wollen zumindest einen kleinen Teil dazu beitragen, dass diese Arbeit auch weiter gesichert ist“, sagte Stadtrat Adil Oyan, zugleich Vorstandsvorsitzender der Bürgerstiftung der Stadt Bensheim, bei der Übergabe einer Spende in Höhe von 1500 Euro an den Jugendmigrationsdienst des Diakonischen Werks. Mit dem Geld soll die Arbeit für und mit jungen Migranten in Bensheim unterstützt werden.

Diplom-Sozialpädagogin Susanne Hagen ist die Fachfrau an vorderster Front, die alleine im Jahr 2017 in Bensheim 120 Personen unterstützt hat. Da manche der jungen Leute eine besonders intensive Betreuung benötigen, kam es innerhalb der zwölf Monate zu insgesamt 500 Kontakten. „Für viele der alleine nach Deutschland gekommenen jungen Migranten ist der Jugendmigrationsdienst eine sehr wichtige Anlaufstelle“, berichtete sie im Rahmen der Spendenübergabe.

Der Jugendmigrationsdienst wird durch ein Bundesprogramm gefördert und ist entsprechend Sache des Bundes. In Bensheim ist er an das Diakonische Werk angedockt. Die Leiterin des Diakonisches Werks Bergstraße, Irene Finger, hob die herausragende Bedeutung des Jugendmigrationsdienstes hervor. „Die Arbeit von Frau Hagen setzt unmittelbar an der Basis an und bringt einen sehr wertvollen gesellschaftlichen Nutzen. Für die jungen Leute ist sie in vielen Lebenslagen eine sehr wichtige Lotsin.“