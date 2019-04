Unterwasserwelt im alten Gasometer bewundert

Im Gasometer in Pforzheim wird die Unterwasserwelt lebendig. © Spielmann

Bensheim.Nur knapp 90 Minuten Busfahrt von Bensheim entfernt – und schon fühlte man sich in die faszinierende Unterwasserwelt des Great Barrier Reef in Australien versetzt. Diesen Eindruck gewannen die Teilnehmer des Tagesausflugs des deutsch-polnischen Freundschaftskreises Bensheim – Glatz/Klodzko, der diesmal in das Nachbarland Baden-Württemberg führte.

Erstes Ziel war die am Nordrand des Schwarzwaldes gelegene Stadt Pforzheim mit ihrem aus dem Jahr 1912 stammenden Gasometer. 2014 wurde dieser über 40 Meter hohe einstige Glockengasbehälter runderneuert und dient seither als außergewöhnliche Ausstellungslocation für die spektakulären Panoramakunstwerke des Künstlers Yadegar Asisi.

Angefangen hatte es mit der 360-Grad-Darstellung „Rom 312“, die aufgrund der großen Resonanz statt der ursprünglich geplanten neun Monate insgesamt fast vier Jahre zu sehen war und von über 600 000 Menschen besucht wurde. Erst im vergangenen November wurde Platz für das neue Panorama-Kunstwerk von Asisi geschaffen. Diesmal entführt der in Wien geborene, in Sachsen aufgewachsene und in Berlin lebende Künstler in das weltgrößte Korallenriff.

Das 35 Meter hohe und 110 Meter umfassende Panoramawerk zeigt das Great Barrier Reef im Maßstab 1:1 in all seiner fragilen Schönheit und Komplexität. Verstärkt wird die Authentizität der Wahrnehmung durch Lichttechnik, die – je nach Lichteinfall – nicht nur Tag und Nacht simuliert, sondern das Korallenriff in faszinierenden Blau-, Azur- und Grünschattierungen zeigt.

Durch einen Aussichtsturm in der Mitte (auch mit Fahrstuhl nutzbar) kann der Rundumblick über mehrere Plattform-Ebenen über die gesamte Höhe von 35 Metern genossen werden. Vor dem Besuch des Panorama-Kunstwerks erfuhr die Bensheimer Reisegruppe bei einer Führung durch die begleitende Ausstellung viel Interessantes und Wissenswertes über diesen einzigartigen Naturraum vor Australiens Küste. Angefangen von den Korallen als Baumeister der Korallenriffe, über Quallen und gehäuselose Meeresschnecken bis zu den Schildkröten und Haien. Faszinierend war auch die Vielfalt und Schönheit der ausgestellten Korallen. Zwei Stunden nahmen sich die Bensheimer im Gasometer Zeit, bevor es mit dem Bus weiter nach Bönnigheim ging.

Dort stand der Besuch des Schwäbischen Schnapsmuseums im Programm. In dem kleinen, aber mit der größten alkoholgeschichtlichen Museumssammlung Deutschlands ausgestatteten Erlebnismuseum gab es für die Besucher gleich mehrere Aha-Erlebnisse. Interessant war vor allem die Abteilung zur Schwarz- und Geheimbrennerei, die über den Erfindungsreichtum vergangener Tage mit teilweise abenteuerlichen Destillieranlagen Aufschluss gab. Ausgesprochen unterhaltsam war die mit Trinksprüchen und witzigen Anekdoten gespickte Schnaps- und Likörverkostung im Gewölbekeller des Museums. Dass die insgesamt zwölf Proben von allen ohne Nebenwirkungen vertragen wurden, war auch ein Indiz für die Qualität der gebrannten Erzeugnisse.

Dritte Station und Abschluss des Tagesausflugs war die Einkehr im Brauhaus Jupiter in Sinsheim-Steinsfurt. Dort stieß auch das Ehepaar Arnold aus Sinsheim zur Gruppe. Beide sind Mitglied im Freundschaftskreis und hatten den Tipp für den Tagesausflug gegeben.

Als nächste Aktivität des Freundschaftskreises steht am 8. Mai ein Nachmittags-Spaziergang mit Abschluss in einem Weinlokal im Programm. Detaillierte Einzelheiten werden bekanntgegeben. red

© Bergsträßer Anzeiger, Samstag, 27.04.2019