Bensheim. Für die einen ein „Angstraum“, für andere ein wichtiger sozialer Treffpunkt: Am Bensheimer Bahnhof prallen Welten aufeinander. Aber auch verschiedene Wahrnehmungen ein und derselben Realität. Subjektives Gefühl und objektive Statistik werden in der öffentlichen Diskussion immer wieder gegenübergestellt.

Die Stadt hat gerade ein Maßnahmenpaket für mehr Sicherheit verabschiedet (wir haben berichtet). Dazu gehört auch eine überdachte Aufenthaltsmöglichkeit an der Unterführung am Netto-Parkplatz. Sie soll dafür sorgen, dass sich der Treff an der Schwanheimer Straße etwas an die Seite verlagert.

Streetworkerin Kathrin Kalbhenn begrüßt das. „Die Leute hier erkennen es an, dass die Stadt etwas unternimmt.“ Bei einem Rundgang mit der Grünen Liste Bensheim (GLB) führte die 31-Jährige in die Nischen des „anderen Bensheims“: Bahnhofsumfeld, Tiefgarage, Unterführungen. „Wir wollen uns einen Eindruck davon machen, was man wie gezielt verbessern kann“, so Fraktionsvorsitzende Doris Sterzelmaier. tr