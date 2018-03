Anzeige

Bensheim.Der Odenwaldklub (OWK) Bensheim fährt am 10. Mai (Christi Himmelfahrt) zur 35. Internationalen Hatzbachtal-Wanderung – mit der 24. DVV-Kinder- und Jugendwanderung. Der Tag steht unter dem Motto „Zu altem Handwerk und rußigen Gesellen“.

Der OWK fährt mit dem Bus nach Stadtallendorf-Hatzbach im Kreis Marburg. Viele Berg-, Flur-, und Forstortsnamen um Hatzbach – wie Köhlersberg, Kohlberg, Kohlkaute und Kohlgehege – weisen darauf hin, dass es dort nicht immer so idyllisch war wie heute. Die Ortsnamen zeugen davon, dass hier im Mittelalter die Meiler der Köhler rauchten, die dort Holzkohle produzierten. Die Wanderstrecken führen auf den Spuren mittelalterlicher Holzkohlegewinnung, zum früheren Standort einer Waldschmiede und an die Stellen früherer Eisenerzverhüttung. Hinweistafeln geben Auskunft über die Techniken der Eisengewinnung. Die Wanderung ist damit nicht nur ein Naturerlebnis, sondern gibt dem interessierten Wanderer Einblicke in die historische Köhlerei.

Der Bus des OWK Bensheim fährt zum Startort Bürgerhaus Hatzbach. Dort geht die erste Gruppe die ca. zwölf Kilometer lange Strecke, die Gruppe zwei die ca. sechs Kilometer lange Strecke– ohne Zeitlimit, jeder bestimmt sein Tempo selbst.