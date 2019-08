Unwetter trübt die Festivalstimmung

Weschnitzdeichsanierung

Renaturierung könnte Trinkwasser belasten

Die gereinigten Abwässer von „schätzungsweise 200 000 Menschen“ kommen über die Weschnitz in Einhausen an, überschlägt der Geschäftsführer des Gewässerverbandes Bergstraße Ulrich Androsch. Die Kläranlagen in Mörlenbach, Weinheim ...