Anzeige

Bensheim.In der ersten Herbstferienwoche (29. September bis 6. Oktober) bietet der Odenwaldklub Bensheim eine Busreise nach Schoppernau im Bregenzerwald an. Der Termin gibt Familien mit schulpflichtigen Kindern die Möglichkeit, einen erlebnisreichen Urlaub in den Bergen zu verbringen, schreibt der Verein.

Auf dem Programm steht der Lechweg – ein leichter Weitwanderweg durch die Alpen und eine der letzten Wildflusslandschaften Europas. Beginn ist am Formarinsee auf 1793 Metern Höhe. Von dort geht es in verschiedenen Etappen auf Panoramawegen, an Wasserfällen vorbei, über Holzbrücken und kleinere Hängebrücken nach Holzgau.

Zwischen Elbigenalp und Häselgehr besteht die Möglichkeit, eine Etappe mit dem Boot „Fun Rafting“ zurückzulegen und anschließend den Tag mit einem gemütlichen und urigen Essen vom Grill ausklingen zu lassen. Für die Teilnehmer, die es lieber gemütlicher haben, gibt es die verschiedensten Freizeitangebote: mit dem Bus kostenfrei nach Bregenz, mit der Bergbahn kostenfrei auf den Diedamskopf, Wellness im Hotel.