Vandalismus an der Erlache

Bensheim.Was mag nur in den Köpfen solcher Menschen vorgegangen sein, fragte sich Dieter Wiegand, der Hüttenwart des Angelvereins Bensheim 1954, als er am Sonntagnachmittag auf das Vereinsgelände an der Erlache kam.

Blinde Zerstörungswut müsse es gewesen sein. Anders könne er es sich nicht erklären, dass man mutwillig ein schmuckes Baumhaus, das für Kinder von Mitgliedern und Angehörigen des Angelvereins zum Klettern und als Spielstätte in mühevoller Kleinarbeit gebaut worden war, zerstört. Zudem wurde der Sitz einer Kinderschaukel mit brachialer Gewalt durchlöchert. Als Tatzeit nannte Wiegand einen Zeitraum von Samstag, 20 Uhr, bis Sonntag, 10 Uhr.

Latten aus Verankerung gebrochen

Die Kletterleiter zum Baumhaus wurde ebenso vernichtet wie die einzelnen Holzlatten, die aus der Verankerung gebrochen und gerissen wurden. Querverstrebungen wurden abgeschlagen. Das heißt, das Baumhaus, beziehungsweise das, was von den Vandalen übriggelassen wurde, ist unbrauchbar und muss entsorgt werden. D