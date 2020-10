Vandalismus bei den Drachenbergen

Bensheim.In der vergangenen Woche wurde in die Freizeitanlage Drachenberge des Vereins Sterntaler eingebrochen. Die mit viel Mühe errichteten Übernachtungshäuser wurden aufgebrochen. Im Spielhaus wurde gezündelt.

Die Drachenberge werden von ehrenamtlichen Helfern mit viel Liebe zum Detail errichtet. Finanziert werden sie durch Spenden und Einnahmen durch Veranstaltungen, die aufgrund der Corona-Pandemie aktuell nicht stattfinden können.

Um dieses Projekt in Bensheim weiter bestehen zu lassen und zu unterstützen, rufen die Grünen in Bensheim zu einer Spende auf. Die zerstörten Häuser müssen wiederhergerichtet werden. Zudem stehen noch viele weitere Projekte in den Drachenbergen an.

„Lassen Sie uns gemeinsam diesen einzigartigen Veranstaltungsort und den Verein dahinter unterstützen und den ehrenamtliche Helfern zeigen, wie wichtig uns deren Engagement ist“, heißt es am Ende der Pressemeldung.

Spendenkonto: Sterntaler – Kinderträume, Zukunftsräume, Sparkasse Bensheim, IBAN: DE 43 50950068 000 211 88 18. red

