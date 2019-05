Vanessa verlässt freiwillig die Show

„Hallo liebe Heidi, ich muss leider mitteilen, dass ich aus persönlichen Gründen nicht bei der finalen Show antreten werde“, heißt es in Vanessas Video-Statement zu ihrem Ausstieg aus Germany´s next Topmodel. Eigentlich hatte sie den Platz im Finale schon sicher und die Nachricht der Top-Favoritin überraschte nicht nur die anderen Teilnehmerinnen und die Jury, sondern auch die zahlreichen Fans der Bensheimerin. Auf ihrer Instagram-Seite überschlagen sich die Kommentare. Viele sind traurig, andere spekulieren über die Gründe für Vanessas Entscheidung. Die 22-Jährige selbst sagt in ihrer Videobotschaft: „Es ist noch zu früh um über die Gründe zu sprechen, aber keine Sorge, mir geht es wunderbar. Bei mir ist alles in Ordnung.“

Die Fans von Vanessa müssen keine Angst vor einem Rückzug aus der Öffentlichkeit haben. Im Video sagt sie: „Keine Sorge, meine Reise ist hier noch nicht zu Ende (…). Es fängt jetzt erst an und ich freue mich über jeden, der mich dabei begleiten möchte (…). Ich hatte eine ganz, ganz tolle Zeit bei Germany´s next Topmodel. Diese Reise hat mir unendlich viele Erfahrungen gegeben und ich werde das alles nie vergessen.“ ahei