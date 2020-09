Vario Park baut 14 Sozialwohnungen

Bensheim.Die Vario Park GmbH betritt Neuland. Das vor drei Jahren gegründete Unternehmen zählt zu seinem Kerngeschäft eigentlich den Neubau von Gewerbeparks mit flexibel nutzbaren Flächen, die vor allem von kleineren und mittleren Betrieben angemietet werden können. In Bensheim entsteht zurzeit an der Bruchwiese westlich der A 5 das Erstlingswerk (wir haben berichtet).

„Wir sind uns aber auch unserer sozialen Verantwortung bewusst“, erklärte Geschäftsführer Ralph Gumb am Donnerstag bei einem Ortstermin auf dem Gelände der alten Brotfabrik an der Werner-von-Siemens-Straße. Dort wächst seit geraumer Zeit ein kleines Baugebiet heran. Vario Park baut direkt an der Straße ein zweigeschossiges Wohnhaus (plus Staffelgeschoss), in dem 14 Sozialwohnungen Platz haben werden, aufgeteilt in elf Vier-Zimmer- und drei Zwei-Zimmer-Wohnungen.

Grundstück gehört der Kirche

Das Grundstück gehört der Kirchengemeinde Sankt Georg und wird zu einem „attraktiven Zinssatz“ (Gumb) in Erbpacht zur Verfügung gestellt. Gefördert wird das Vorhaben von der Stadt mit 10 000 Euro pro Wohneinheit als günstiges Darlehen sowie vom Land Hessen über die Wirtschafts- und Infrastrukturbank. Vario Park investiert insgesamt 2,5 Millionen Euro. Die Miete beläuft sich preisgebunden auf 7,74 Euro (kalt). Gumb geht davon aus, dass man innerhalb von neun Monaten, bis zum 1. Juli 2021, das Gebäude fertiggestellt hat. Mit der Firma Dreßler, die als Generalunternehmen den Gewerbepark umsetzt, hat man einen vertrauten Partner an der Seite. „Wir haben mit ihnen sehr gute Erfahrungen gemacht“, lobte der Geschäftsführer.

Das Haus selbst wird unterkellert, um zusätzlichen Stauraum zu schaffen, und erhält eine Photovoltaikanlage. Zudem setze man auf ein effizientes Heizkonzept, das zurzeit ausgearbeitet werde. Zur Stabilisierung des Untergrunds musste Pfähle in den Boden eingelassen werden, was ein Projekt naturgemäß nicht günstiger macht.

Mit den weiterführenden Arbeiten kann seit Donnerstag begonnen werden. Kreisbeigeordneter Karsten Krug lieferte die Baugenehmigung an der Baustelle ab. Er erinnerte dabei an den hohen Druck auf den Wohnungsmarkt entlang der Bergstraße, aber vor allem in Bensheim. Im Kreis hätten sich seit Anfang des Jahrtausends die mietpreisgebundenen Wohnungen von 4000 auf unter 2000 mehr als halbiert.

„Weil bis 2015/2016 kaum neue gebaut wurden, wird der Druck immer größer“, so Krug. Er sei deshalb über jedes neue Projekt froh. Der Kreisbeigeordnete lobte das generelle Engagement der Stadt, die zusätzlich mit Fördermitteln aus dem eigenen Haushalt den sozialen Wohnungsbau unterstütze. Ein Dank ging ebenso an Ralph Gumb. Hervorzuheben sei aus Sicht von Krug, dass in dem Gebäude mehrere Vier-Zimmer-Wohnungen ausgewiesen werden. Davon gebe es nicht allzu viele.

Der Sozialdezernent rechnete vor, dass eine vierköpfige Familie bereits mit einem Jahreseinkommen von 55 000 Euro brutto ein Anrecht auf eine mietpreisgebundene Wohnung habe. „Da gibt es eine sehr große Zielgruppe, das ist kein Image-Thema“, verdeutlichte Krug und wollte damit mögliche Bedenken Dritter zerstreuen, was die künftigen Bewohner betrifft. Ralph Gumb ergänzte, dass zur Außengestaltung ein Spielplatz gehöre, der von allen Kindern im Viertel genutzt werden könnte.

Zufrieden äußerte sich auch Bürgermeister Rolf Richter. Mit den 14 Wohnungen der Vario Park GmbH und den sechs in einem weiteren Neubau der Firma Herbert nur ein paar hundert Meter weiter (wir haben berichtet) liege der Anteil an Sozialwohnungen im Neubaugebiet bei 20 bis 25 Prozent.

Am Sportplatz zieht es sich

Der Rathauschef verwies auf weitere Vorhaben in diesem Bereich. So wurde kürzlich an der Dammstraße ein Haus mit 20 Sozialwohnungen eingeweiht. Mit vielen kleinen und großen Bausteinen will man für Entlastung sorgen und verstärkt bezahlbaren Wohnraum schaffen. Was in diesem Zusammenhang durchaus als ärgerlich zu bezeichnen ist, sind die anhaltenden Verzögerungen beim Großprojekt auf dem Meerbachsportplatz. Dort sollen bekanntlich 102 Sozialwohnungen entstehen. Weil sich die Verhandlungen mit der Bietergemeinschaft Bonava/Sahle hingezogen haben und man bis vor kurzem eine weitere Verhandlungsrunde drehen musste, geriet der Zeitplan ins Stocken. Im November soll es nun eine erneute Vorlage für die Stadtverordnetenversammlung geben.

Bis auf dem früheren Sportplatz des FC Italia die ersten Häuser stehen, dürfte demnach noch viel Unkraut auf dem Ascheplatz wachsen. Umso erfreulicher erscheint in diesem Zusammenhang, dass die Planungen mit lokalen Investoren wie der Vario Park GmbH in der Regel fristgerecht und ohne Hindernisse ablaufen.

