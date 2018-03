Anzeige

BENSHEIM.Mit einem raritätenreichen Programm in kammermusikalischer Besetzung überraschten Konja Voll und der Oratorienchor Bergstraße ihre Zuhörer beim Passionskonzert am Palmsonntag in der Michaelskirche. Barocke Werke von Samuel Scheidt und Heinrich Schütz plus Kompositionen von Frank Martin (1890-1974) und Peteris Vasks, dazu passende instrumentale Intermezzi des Organisten Wolfgang Portugall: Die Mischung vereinte 17. und 20. Jahrhundert auf dramaturgisch fein durchdachte Weise.

Monumentales von Scheidt

Halles einstiger Hofkapellmeister Scheidt (1587-1654) war mit drei Stücken aus seiner bedeutenden Sammlung „Cantiones sacrae“ von 1620 besonders repräsentativ vertreten – darunter als krönender Höhepunkt des einstündigen Programms die ausladende Motette „Vater unser im Himmelreich“.

Weniger monumental, aber keineswegs weniger eindringlich zeigten sich die konzerteröffnenden Scheidt-Motetten „Zion spricht, der Herr hat mich verlassen“ und „Und wenn mir gleich mein Herz zerbricht“. An der beachtlich sauberen Intonation und sehr klaren Artikulation konnte man hier schon ablesen, wie sorgfältig und detailgenau Konja Voll mit seinem 32-köpfigen Ensemble gearbeitet hatte.