Vatertag bei den Sterntalern

Bensheim.Es gehört schon zum festen Terminplan: Auch in diesem Jahr wird es an Christi Himmelfahrt eine öffentliche Veranstaltung rund um den Grillplatz „Drachenbruzzelei“ in den Drachenbergen am Berliner Ring geben. Ab 12 Uhr wird von den Sterntalern zu einem geselligen Beisammensein eingeladen.

Mit einem Besuch unterstützen alle Gäste die Weiterentwicklung der Bildungs- und Freizeitanlage für Kinder und Jugend, die „Drachenberge“, speziell für den Bau des Ritterdorfes mit kleinen Handwerker- sowie Spiel- und Übernachtungshäuschen.

Das gesellige Miteinander wird durch das Rico-Bravo-Duo seinen Höhepunkt erreichen. Bei freiem Eintritt geht es ab 15 Uhr auf eine unvergessliche musikalische Schlager-Zeitreise. red

