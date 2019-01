Vati arbeitet, Mutti macht den Haushalt

Bensheim.Vielleicht haben sie in Niedersachsen keine anderen Probleme. Jedenfalls hat sich die Landeshauptstadt Hannover jetzt an die Spitze der deutschen Gender-Bewegung gesetzt. Die Verwaltungssprache soll künftig so weit wie möglich geschlechtsneutral formuliert werden. Das betrifft den kompletten städtischen Schriftverkehr: Mails, Briefe, Formulare, aber auch Pressemeldungen und

...