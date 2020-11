VBB erwartet „Politikwechsel“

Bensheim.Die Wählerinitiative „Verantwortungsbewusste Bürger Bensheim“ (VBB) begrüßt die Abwahl des amtierenden Bürgermeisters Rolf Richter . „Wir als VBB standen für einen Wechsel in der Verwaltung, der jetzt mit der Abwahl des Hauptverwaltungsbeamten begann“, heißt es in einer Pressemitteilung.

„Unsere Erwartungen in die neue Bürgermeisterin Christine Klein sind der Politikwechsel im Rathaus und ein anderer Umgang mit den Mitarbeitern in der Verwaltung.“ Auch der Bürger solle nicht als „Störfaktor“ gesehen, sondern mit Respekt behandelt werden.

Es wäre laut VBB in Zukunft wünschenswert, den Gremien, Ortsbeiräten und der Stadtverordnetenversammlung mit mehr Transparenz zu begegnen, damit diese nicht vor vollendete Tatsachen gestellt würden. „Die Verwaltungsvorlagen, die den Stadtverordneten als Entscheidungsvorlage dienen, sollten kurz, präzise und verständlich sein, damit eine auf Fakten basierende Politik gemacht werden kann“, heißt es weiter in dem Schreiben.

Die VBB warte insbesondere darauf, dass sich die neue Bürgermeisterin Christine Klein für die von ihr zugesagte Tempo-30-Zone im Bereich der Friedhofstraße einsetzt. Als neue Verwaltungsratsvorsitzende der Sparkasse sollte sie nach Ansicht der Initiative auch eine Rückholung der Sparkasse an deren alten Platz voranbringen.

Die VBB bittet alle Bürger, am 17. Januar beim Bürgerentscheid über einen Ideenwettbewerb zum Marktplatz ihre Stimme abzugeben.

Für die Kommunalwahl am 14. März strebt die VBB einen Politikwechsel an. „Alle Bürger sollen durch gute Sachpolitik in den Gremien vertreten werden. Die Gremien müssen verantwortungsbewusst mit unseren Ressourcen und Finanzmitteln umgehen.“ Die Hauptamtlichen Dezernenten sollten der Größe der Stadt nach der HGO angepasst werden, fordert die Wählerinitiative außerdem. Der nächste Schritt wäre, „um die seit 1972 bestehende CDU-Herrschaft mit wechselnden Mehrheiten zu beenden, bewusst zur Wahl zu gehen“, so die VBB. red

© Bergsträßer Anzeiger, Donnerstag, 19.11.2020