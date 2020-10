VBB fordert City-Manager

Bensheim.Die Wählerinitiative Verantwortungsbewusste Bürger Bensheim (VBB) kritisiert in einer Pressemitteilung die aus ihrer Sicht „unverantwortliche Weiterführung von Prestigeobjekten in Bensheim“. Trotz Corona-bedingter Steuerausfälle würden die Gelder „weiter verblasen, als wäre nichts passiert“.

Neuestes Beispiel sei ist die Umgestaltung der Lauter mit einem Spielbereich und einer Beleuchtung in den Abendstunden für einen Planungsansatz von insgesamt 565 000 Euro. Die VBB stelle sich nicht gegen das planerische Vorhaben. Da aber zurzeit dieses Geld nicht in der Kasse vorhanden sei und dadurch mit Krediten finanziert werden müsse, „lehnen wir dieses Projekt unter den derzeitigen Bedingungen in Bezug der schlechten Haushaltslage klar ab“, schreiben die Verantwortlichen der neuen Initiative.

Es könne nicht sein, dass sich der Bürgermeister mit einigen Parteien, besonders der CDU, ein Freizeitvergnügen finanzieren lasse, wo noch nicht einmal klar sei, ob der nächste Haushalt der Stadt Bensheim überhaupt von der Kommunalaufsicht genehmigt werde.

Als Drohkulisse stellt die VBB eine mögliche Erhöhung der Grundsteuer in den Raum. Dieses sei, wenn man nicht Haushaltsdisziplin betreibe, unausweichlich – auch wenn dies keine Partei oder Wählergemeinschaft den Bürgern vor der Kommunalwahl 2021 gerne sagen werde.

Bensheim habe im Kreis Bergstraße am meisten mit Steuerausfällen im Bereich der Gewerbesteuer zu kämpfen. Dies gleichen auch nicht die 19 Millionen Euro an Corona-bedingter Steuererstattungen durch den Bund und das Land aus (wir haben berichtet).

Auch sei nicht absehbar, welche Gewerbesteuerrückforderungen für das Jahr 2020 in 2021 auf die Stadt Bensheim zukommen werden – dies sei aber aller Voraussicht der Fall, erklärt die Wählerinitiative, allerdings ohne zu sagen, wo man diese Erkenntnisse gewonnen haben will. Auch sei das von Bürgermeister Rolf Richter nicht zu Ende gedachte Thema Stadtmarketing in keiner Richtung zielführend, da man mit einer Stabsstelle und einem neuen Verein diese Probleme nicht lösen könne.

Die VBB stehe nach eigener Aussage mit ihrem Sprecher Michael Horschler in engem Kontakt zu einem Dozenten für Stadtmarketing und Citymanagement, der diesem freundschaftlich durch die gemeinsame Internatszeit verbunden sei. Dieser sehe den Weg des Bürgermeisters als Fehlentscheidung.

„Es muss endlich ein professioneller Citymanager die Aufgaben übernehmen, der als erstes ein Bestandskataster der betroffenen Bereiche erstellt und nur dem Magistrat Bericht zu erstattet hat“, heißt es weiter. Die Innenstadt müsse wieder Leben erhalten, ob mit Einzelhandel – was am wünschenswertesten sei – oder mit einer Umgestaltung in Wohnungen, die Bensheim dringend benötige. red

