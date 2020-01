Verabschiedung in Schwanheim

Schwanheim.Am Sonntag (2.) werden Doris Greifenstein aus ihrem Ehrenamt als Pfarrfrau und Hans-Joachim Greifenstein aus seinem Dienst als Pfarrer der evangelischen Kirchengemeinde Schwanheim verabschiedet.

Der Gottesdienst beginnt 15 Uhr in der Mollerkirche. Die Verabschiedung werden Pröpstin Karin Held aus Darmstadt und Dekan Arno Kreh aus Heppenheim vornehmen. Der Singkreis Schwanheim wirkt im Gottesdienst mit und hinterher gibt der Kirchenvorstand einen Empfang im Haus der Begegnung in Schwanheim. Die Einladung zur Mitfeier ergeht an alle, die sich der Gemeinde und dem Ehepaar Greifenstein verbunden fühlen. red

© Bergsträßer Anzeiger, Dienstag, 28.01.2020