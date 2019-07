Verabschiedungen im Gottesdienst

Bensheim.Am Sonntag wurden im Rahmen des Gottesdienstes in der Pfarrkirche Sankt Georg die Musikerinnen Marta Chorzynska und Florence Duchène verabschiedet. Pfarrer Thomas Catta bedankte sich im Namen der Kirchengemeinde zunächst für das Engagement von Martha Chorzynska, die zwei Jahre lang an der Orgel, in den Chören und als Kantorin am Ambo gewirkt hatte.

„Ich lobe meinen Gott vom ganzen Herzen, erzählen will ich von all seinen Namen und singen seinen Namen, dieses Psalmwort umschreibt wunderbar ihr musikalisches Wirken; ihren Einsatz mit viel Charme und Sympathie“, sagte Pfarrer Thomas Catta und dankte auch speziell Marta Chorzynska für die Leitung des Chores Encore, ein Chor, in dem singbegeisterte Senioren ihrer Musikalität nachgehen können. Nach zwei Jahren in Bensheim als kirchenmusikalische Assistentin des Regionalkantors wird Marta Chorzynska in der Kirchengemeinde von Bergheim in verantwortlicher Position tätig sein.

Mit langem Beifall bedankte sich die Kirchengemeinde am Sonntag von der sympathischen Kirchenmusikerin. Als Abschiedgeschenk überreichte Pfarrgemeinderatsvorsitzende Angela Schmidt einen Präsentkorb. Anschließend sagte Regionalkantor Gregor Knop Dank und bat Florence Duchène nach vorne, um auch sie zu verabschieden. Sie war fünfeinhalb Jahren als Stimmbildnerin in der Singschule tätig. tn

© Bergsträßer Anzeiger, Donnerstag, 04.07.2019