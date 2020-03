Veranstaltungen werden abgesagt

Bensheim.Mit bundesweiten Aktionen rund um den Weltfrauentag wollte die Frauenorganisation Lajna Imaillah der Ahmadiyya Muslim Jamaat auf die Position der Frau im Islam aufmerksam machen. „Die essenzielle Rolle der Frauen für die Zukunft unserer Gesellschaft“ – so lautet das Motto der öffentlichen Veranstaltung, von Frauen für Frauen, die am Sonntag (15.) um 11 Uhr in der Bashier-Moschee, Zeppelinstraße 33, in Bensheim stattfinden sollte.

Am Mittwoch teilten die Organisatorinnen jedoch mit, dass die Veranstaltung wegen der „rasanten Ausbreitung des Coronavirus und der steigenden Zahl an Neuinfizierten“ abgesagt werden muss. Es soll jedoch ein Ausweichtermin gefunden werden.

Auch Ausstellung fällt aus

Auch beim bevorstehenden Programm der Ahmadiyya-Gemeinde zum Thema „Islam gegen Rassismus“ hat man sich für eine Absage entschieden. Die geplante Islamausstellung am 28. März in Dorfgemeinschaftshaus Wilmshausen findet nicht statt. „Für uns hat an dieser Stelle die Gesundheit unserer Gäste höchste Priorität und diese möchten wir unter keinen Umständen einem Risiko aussetzen. Wir hoffen, dass dieses Virus schnell sowie wirksam bekämpft werden kann“, schreibt die Ahmadiyya-Gemeinde in einer Pressemitteilung. red

