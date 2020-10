Veranstaltungen werden abgesagt

Gronau.Die aktuelle Entwicklung der Fallzahlen von Covid-19 im Kreis Bergstraße und das Überschreiten des Inzidenzwertes 75 veranlasst den Männergesangverein Eintracht Gronau alle noch für November und Dezember vorgesehenen Veranstaltungen abzusagen.

Theaterabend betroffen

Davon betroffen sind die Theaterabende am 6. und 7. November, das Singen auf dem Friedhof zum Volkstrauertag am 15. November, das Singen in der Kirche, am Totensonntag 23. November, zum Gedenken der verstorbenen Mitglieder sowie das gemeinsame Adventskonzert am 13. Dezember mit dem Evangelischen Posaunenchor vor der Kirche St. Anna.

Die wöchentlichen Singstunden entfallen bis auf weiteres ebenfalls, teilt der MGV mit. Sofern die Entwicklung der Pandemie nach dem 30. November die Singstunden wieder zulässt, werden die Sänger rechtzeitig informiert. Alle Betroffenen werden um Verständnis für diese Maßnahme gebeten, heißt es abschließend. red

© Bergsträßer Anzeiger, Dienstag, 27.10.2020