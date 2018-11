Verantwortung übernommen

Auerbach.Zum 100. Jahrestag der deutschen Revolution und dem Ende des Ersten Weltkrieges legte die SPD Auerbach/Hochstädten am Ehrenmal einen Kranz nieder.

Zwei Sozialdemokraten standen an der Spitze der Bewegung mit Friedrich Ebert, dem Vorsitzender der Partei, und Philipp Scheidemann, der die erste demokratische Republik in Deutschland ausrief. „Der 9. November ist deshalb für die deutsche Geschichte von besonderer Bedeutung, aber auch eng mit der Reichspogromnacht oder dem Jahrestag des Mauerfalls verbunden“, bemerkte der zweite Vorsitzende Ralph Stühling in Auerbach.

Damals stand die SPD vor einer Zerreißprobe. Es waren aber Sozialdemokraten, die in dieser schwierigen Zeit Verantwortung übernahmen, so Stühling. „Es gab auch in unserer Heimatgemeinde viel Leid und Not. So waren in verschiedenen Hotels in Auerbach damals bis zu sechs Kriegslazarette vorhanden. Es waren Sozialdemokrat, die sich der Aufgabe stellten, an der Spitze der Auerbacher Bürgermeister Philipp Gölz.“

Die neue Nationalversammlung, der spätere Reichstag, arbeitete mit einer Geschwindigkeit und Effizienz, von der heutige Parlamente etwas lernen könnten. Alles ohne riesigen Mitarbeiterstab oder gar einen Computer. Das allgemeine und Frauenwahlrecht, der Acht-Stunden-Tag und das Ende der Zensur wurden eingeführt.

Wegen der Schwachstellen der neuen Verfassung und dem Terror von Rechts endete die erste Republik aber in einer Katastrophe. Am 9. November 1938 wurden in Deutschland nicht nur die Synagogen zerstört, sondern auch damit die letzte Hoffnung auf einen Weg zurück zur Demokratie, betonte Stühling.

Zu dem 1926 von der Gemeinde Auerbach errichteten Ehrenmal kamen Landtagabgeordnete Karin Hartmann, Stadtverordneter Thorsten Schrader und Ortsbeiratsmitglied Horst Knop, um an die Ereignisse zu erinnern und zu mahnen.

„Etwas Stolz sein und Dankbarkeit empfinden“ dürften die Sozialdemokraten auf die Novemberrevolution von 1918 und ihre damaligen Errungenschaften. Die SPD Auerbach/Hochstädten wollte mit der Kranzniederlegung an die Geschichte vor 100 Jahre erinnern und allen Opfern gedenken, erklärte der zweite Vorsitzende abschließend. red

© Bergsträßer Anzeiger, Mittwoch, 14.11.2018