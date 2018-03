Verein gibt Kindern eine Perspektive

Anzeige

Bensheim.Das „Bündnis für Demokratie und Toleranz – gegen Extremismus und Gewalt“ hat im Wettbewerb „Aktiv für Demokratie und Toleranz“ knapp 80 Initiativen und Projekte für ihr vorbildliches und nachahmenswertes zivilgesellschaftliches Engagement für Demokratie und Toleranz als Preisträger ausgewählt. Die Preise sind mit 1000 bis 5000 Euro dotiert.

Am 23. Mai 2000 gründeten die Bundesministerien des Innern und der Justiz das Bündnis. Acht Projekte aus Rheinland-Pfalz, Baden-Württemberg, Hessen und dem Saarland wurden als Preisträger geehrt – darunter auch der Verein Active Learning, der von Stadtrat Adil Oyan begleitet wurde.

Active Learning ist seit 2010 ein steter Motor für das demokratische Miteinander im Raum Bergstraße. In ganz Deutschland ist der Verein sogar ein seit Jahren anerkanntes Leuchtturmprojekt, was die soziale Arbeit mit Kindern und Jugendlichen betrifft. Mit seinem wöchentlichen Engagement möchte Active Learning vor allem Perspektiven für bedürftige junge Menschen schaffen. Denn man ist sich sicher: „Völlige Perspektivlosigkeit führt auch unweigerlich zu Intoleranz und Extremismus“. Dem möchte man aber frühzeitig begegnen und im Wege eines ausgereiften und sich stets weiterentwickelnden Konzepts dazu beitragen, dass bedürftige Kinder und Jugendliche im Raum Bergstraße eine angemessen Persönlichkeitsentwicklung erfahren können. „Aus unserer eigenen Lebensgeschichte können wir sagen, dass es nichts Wichtiges gibt, als an seinen Zielen und Träumen dranbleiben zu können, auch wenn es sehr schwere Zeiten gibt. Gerade sozial benachteiligte Kinder fühlen sich aber oftmals von den Lasten ihres hürdenreichen Lebens erdrückt. Wenn dann eine passende Anlaufstelle besteht, an der man Mut gemacht bekommt, und man einmal die Alltagssorgen über Bord werfen kann, gelingt es, die nötige Motivation zu tanken und das eigene Potenzial zu Tage zu bringen. Wir sind uns sicher, dass unsere Gesellschaft mehr davon hat, wenn weniger junge Menschen auf die schiefe Bahn geraten und stattdessen etwas ausüben dürfen, was ihnen tatsächlich eine Perspektive für die eigene Zukunft gibt“, so Elisabeth Lerchl, eine der Gründungsmitglieder von Active Learning.