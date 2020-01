Verein WohnVision Bergstraße stellt Projekte vor

Bensheim.Auch im neuen Jahr möchte der Verein WohnVision Bergstraße seine Stammtische zum Thema gemeinschaftliches und generationenübergreifendes Wohnen im Kreis Bergstraße fortsetzen. Der zweite Stammtisch findet am Mittwoch, 5. Februar, um 19 Uhr in der Gaststätte „Zum Sportpark“, Berliner Ring 114 in Bensheim statt.

Nicht nur Vereinsmitglieder, sondern alle, die sich für Projekte des gemeinschaftlichen und generationenübergreifenden Wohnens im Kreis Bergstraße interessieren, sind zur Teilnahme an diesem Stammtisch eingeladen.

Der Verein wird einen Überblick bezüglich seiner Aktivitäten geben, und auch über den Stand des ersten Wohnprojekts in Bensheim berichten. Momentan sind in diesem Projekt in der Bensheimer Weststadt noch einige wenige Wohnungen frei, deren Bezug im April und Mai 2020 möglich sein wird.

Wer sich für eine solche Wohnung interessiert, wird beim Stammtisch am 5. Februar Menschen kennenlernen, die in das Bensheimer Wohnprojekt einziehen werden. Über eine rege Teilnahme freut sich der Verein, bittet möglichst um Voranmeldung beim Vorsitzenden Gerhard Vetter. red

