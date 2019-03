Vereine fit für die Zukunft machen

Auerbach.„Auerbacher Vereine und Organisationen rüsten sich für die Zukunft“ heißt es wieder am Freitag, 5. April, um 18.30 Uhr im Bürgerhaus Kronepark. Zu diesem Workshop lädt die Interessengemeinschaft Auerbacher Vereine (IAV) alle Vereine, Organisationen und Einrichtungen ein. Auch alle Mitbürger von Auerbach und die politischen Mandatsträger sind ebenfalls eingeladen.

In den beiden Workshops im vergangenen Jahr wurden neue Impulse für die Vereinsarbeit gesammelt und die Zusammenarbeit gestärkt. Die bisherigen Erfahrungen und Maßnahmen werden in den Blick genommen. Dann ist zu überlegen, welche Themen in den kommenden Monaten anstehen.

In Auerbach hat sich seit dem letzten Jahr einiges getan. Neue Funktionsträger sind im Amt oder erste IAV-Projekte wurden umgesetzt, aber auch der Ausfall der Fastnacht-Veranstaltung musste hingenommen werden. Die Zeiten für die ehrenamtliche Vereinsarbeit sind weiterhin schwierig, heißt es in der Pressemitteilung der IAV. Der Workshop wird wieder von Dr. Ursula Stroth vorbereitet und begleitet. IAV-Sprecher Ralph Stühling bittet, den Termin vorzumerken und um zahlreiche Teilnahme. Die beiden ersten Workshops hatten bereits wichtige Impulse geliefert. Unter anderem wurde für den Informationsaustausch unter den Vereinen und Organisationen in Auerbach der Themenabend eingerichtet. „Unser Wunsch und Ziel ist, an diesem Abend gute Ansatzpunkte für die Weiterentwicklung unserer Vereine und Organisationen in Auerbach zu finden“, heißt es weiter.

Auch heute gelte: Die gesellschaftlichen Veränderungen stellen eine immer größere Herausforderung für die Vereinsarbeit dar. Durch veränderte Lebens- und Arbeitswelten bestehe weniger Bereitschaft für klassische Vereinsaktivitäten.

Ebenfalls wichtige Themen sind zahlreiche Regelungen vom Datenschutz bis zu Vorschriften bei der Organisation von Veranstaltungen. „Ohne einen engen Zusammenhalt ist in der Zukunft vielleicht so manche Veranstaltung nicht mehr möglich.“ Mit dem neuen Workshop wollen die Vereine einen weiteren Schritt machen, um Ideen für ihre Zukunft und dem Stadtteil Auerbach zu finden. red

© Bergsträßer Anzeiger, Donnerstag, 21.03.2019