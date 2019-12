Vereine stärker unterstützen

Bensheim.Vereine leisten das ganze Jahr über in vielen unterschiedlichen Bereichen einen hohen ehrenamtlichen Dienst für die Stadtgesellschaft. „Ob im Sport, der Kultur oder bei Sozialem übernehmen, sie eine wichtige Aufgabe, die eine Kommune nicht selbst leisten könnte“, erklärt CDU-Fraktionsvorsitzender Markus Woißyk.

Konkret wurde in der aktuellen Haushaltsberatung – wie berichtet – auch die Förderung der Vereine diskutiert. Hier hat die CDU-Fraktion auf Anregung von Bürgermeister Rolf Richter die Frage einer Neufassung der städtischen „Investitionsförderrichtlinien für Maßnahmen von gemeinnützigen Vereinen“ aufgeworfen.

„Es wird angestrebt, den Maximalbetrag von 5100 Euro auf 10 000 Euro zu erhöhen. Zusätzlich wurde ein zweites Beurteilungskriterium aufgenommen: Maßnahmen, die zur energetischen Verbesserung führen und dem Klimaschutz dienen, sollen mit 15 Prozent oder mit einem Höchstbetrag von maximal 15 000 Euro gefördert werden“, fasst Stadtverordneter Henning Ameis zusammen.

„Die breite Vereinslandschaft in Bensheim ist uns sehr wichtig. Im Jahr 2018 waren bei der Stadt Bensheim 293 verschiedene Vereine gemeldet und der Verwaltung bekannt“, erklärt Stadtverordnete und Vorsitzende des Sozial-, Sport- und Kulturausschusses Sibylle Becker.

Die Mitglieder der Fraktion treffen sich am heutigen Dienstag (17.), um 19 Uhr, im Hotel Felix, Dammstraße 46 in Bensheim, um zunächst mit Bürgermeister Rolf Richter über die Anpassungen der Investitionsförderrichtlinien zu sprechen und wie die Vereine zukünftig stärker bei ihren Maßnahmen unterstützt werden können, heißt es abschließend in der Pressemitteilung. red

© Bergsträßer Anzeiger, Dienstag, 17.12.2019