Vereine trauern um Wilmshäuser Original

Wilmshausen.Mit dem Tod von Wilhelm Rascher verliert Wilmshausen eines seiner letzten Originale. Er starb vor wenigen Tagen im Alter von 81 Jahren.

Das Vereinsleben lag dem geselligen Wilmshäuser schon früh am Herzen. 1954 wurde Wilhelm Mitglied des Sängerbundes und gehörte dem Chor bis 2005 an. Ende der 50er Jahre, als der Sängerbund das Theaterspiel im Gasthaus „Zur Traube“ wieder begann, übernahm Wilhelm Rascher immer gerne die Rolle eines lustigen oder derben Mitspielers.

1955 trat er als Jugendlicher der freiwilligen Feuerwehr bei und gehörte zu den aktiven Mitgliedern. Per Fahrrad oder als Sozius auf dem Moped von Walter Meyer machte er sich früh morgens auf den Weg und rief mit dem Horn zu den sonntäglichen Feuerwehrübungen. Wilhelm war Gründungsmitglied der Alters- und Ehrenabteilung der Wehr und später für zwei Jahre deren Sprecher. Nach 60 Jahren Mitgliedschaft wurde er aufgrund seiner Verdienste zum Ehrenmitglied ernannt.

Anfang 1958 war er Gründungsmitglied des Schützenvereins Edelweiß, wo er im Laufe der Jahre mehrmals zum Schützenkönig gekrönt wurde. Zu Vereinsfesten und zum Sonntagsfrühschoppen war der kontaktfreudige Wilmshäuser ein gerngesehener Gast. Auch als im März 1974 der Kultur- und Verschönerungsverein gegründet wurde, hob Wilhelm Rascher die Hand, als ein Vorsitzender gesucht wurde. 27 Jahre war er an der Spitze maßgeblich für das kulturelle Leben in Wilmshausen mit verantwortlich.

Er war treibende Kraft für den Erfolg bei den hessischen Landeswettbewerben „Unser Dorf soll schöner werden“. Am 1. April 1987 wurde Wilhelm Rascher vom damalige Bundespräsident Richard von Weizsäcker die Verdienstmedaille des Verdienstordens der Bundesrepublik Deutschland für die Leistungen im Kultur- und Verschönerungsverein verliehen.

Auftritte mit der „Daiwelsgeig“

2004 wurde er zum Ehrenvorsitzenden des KVVW ernannt. 2010 erhielt Wilhelm den Ehrenbrief des Landes Hessen für sein Engagement im Bereich der kulturellen Gestaltung für die Gesellschaft.

Fast 20 Jahre betrieb Wilhelm zusammen mit seiner Frau Kordula das „Winzerfest am Storchennest“, womit er einen beliebten Treffpunkt geschaffen hatte. Unvergessen bleiben seine spontanen Auftritte mit „Daiwelsgeig“, Löffeln oder Mundharmonika. Einzigartig war sein Musizieren mit „Kuhglocken“, die er sich selbst zusammenstellte und sein Spiel so perfektionierte, dass er zusammen mit Joachim Wulff am Akkordeon als „Odenwälder Glockenduo“ einen Fernsehauftritt hatte. Nach dem Tod des Vaters stellte Wilhelm die Schuhmacherwerkstatt dem Museumsverein Zwingenberg zur Verfügung und reparierte dort einige Jahre am Pfingstmarkt Schuhe nach alter Tradition. Leben und Wirken von Wilhelm Rascher werden in Wilmshausen noch lange in Erinnerung bleiben. red

