Vereine wollen weiter zusammenrücken

Anzeige

Auerbach.Im Nachgang zum Workshop „Ehrenamt als Herausforderung – Auerbacher Vereine und Organisatoren rüsten sich“ trafen sich jetzt die Initiatoren von IAV (Interessengemeinschaft Auerbacher Vereine) und der Gruppe „Ortsgespräch“, um mit der Moderatorin Ursula Stroth Rückschau und Ausblick zu halten.

Bereits im ersten Workshop im März hatten die Teilnehmer aus Vereinen und anderen Organisationen, die stark aus ehrenamtlichem Engagement heraus leben, überlegt, wie mit den hier allgegenwärtigen Herausforderungen umgegangen werden kann. Aufbauend auf diese Ergebnisse wurden im Folgeworkshop im April verschiedene „Strategien“ vertieft, mit denen auf die Herausforderungen reagiert werden kann.

Ergebnis waren einige interessante Ideen, die in Kleingruppen von den Teilnehmern konkretisiert wurden. So bildete ein Schwerpunkt das Thema einer gemeinsamen Präsenz der Auerbacher Vereine. Eine gemeinsame Homepage in der Verantwortung der IAV würde die Möglichkeit bieten, einzelne Vereine und Gruppen zu präsentieren, die (noch) nicht über dieses Medium verfügen. Ebenso könnten dort Ressourcen und Termine gebündelt werden.