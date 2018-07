Anzeige

Schwanheim.Während der Fußball-Weltmeisterschaft 1958 in Schweden nahm die Vereinsgründung des SV Schwanheim ihren Lauf. Im Juni 1958 taten sich eine Handvoll Schwanheimer Burschen zusammen, um einen Fußballverein zu gründen. Die Jugendlichen gingen von Haus zu Haus und sprachen die Bürger zwecks Gründung eines Fußballvereins an. Viele haben damals sofort unterschrieben und wurden Mitglied im neu zu gründenden Verein zu werden.

Mit der Hilfe von einigen Älteren, die an die damalige Jugend glaubten, wurden erste Schritte zur Gründung eines Fußballvereins unternommen. Und so wurde durch den damaligen Polizeidiener Ludwig Ahlheim, der in früheren Zeiten an jeder wichtigen Straßenecke im Dorf mit der Ortsschelle die Nachrichten bekanntgab, die Einladung zur Gründungsversammlung ausgerufen.

„Bekanntmachung: Zwecks Gründung eines Schwanheimer Fußballvereins sollen sich im Gasthaus Zum Löwen die Schwanheimer Jugend und alle interessierten Erwachsenen einfinden.“ So ist es aus der Chronik des SV Schwanheim, die zum 50-jährigen Jubiläum im Jahr 2008 erschien , überliefert.