Vereinsmeister gekürt

Bensheim.Nach einem ereignisreichen Jahr 2018 trafen sich die Mitglieder des Skatclubs Bergsträßer Buben Bensheim im „Weiherhaus“ zur diesjährigen Mitgliedervesammlung. In seinem Bericht ließ der Vorsitzende Armin Gescheidle das vergangene Jahr Revue passieren:

Neben dem sportlichen Erfolg von Dieter Buchholz, Senioren-Vizemeister bei den Deutschen Skat-Einzelmeisterschaften in Würzburg, wurde auch das gesellschaftliche Wirken des Vereins hervorgehoben – wie der Ausflug an den Edersee, die Weihnachtsfeier sowie die vielen und gut besuchten Spielabende.

Auch in diesem Jahr werden wieder einige Spieler bei den VG-Einzelmeisterschaften starten und versuchen, bis zur Deutschen Einzelmeisterschaft vorzudringen. Außerdem wird wieder eine Mannschaft an der Mannschaftsmeisterschaft sowie in der Hessischen Landesliga teilnehmen.

Außerdem stand die Siegerehrung der Vereinsmeisterschaft 2018 durch Spielleiter Fabian Czypull an. Erster und somit Vereinsmeister wurde Kurt Berndt mit 48 930 Punkten, ihm folgte auf Platz zwei Vorjahressieger Heinrich Pfleger mit 47 758 Punkten. Dritter wurde Dieter Buchholz mit 46 284 Punkten.

Die Skatspieler der „Bergsträßer Buben“ treffen sich jeden Donnerstag um 19.30 Uhr im Bistrorante Parma, Gartenstraße 64, in Bensheim zu einem gemütlichen Spielabend. Interessierte Skatspieler sind jederzeit willkommen. red

© Bergsträßer Anzeiger, Donnerstag, 24.01.2019