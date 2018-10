Verfügungen und Vollmachten

Bensheim.Kann ein Mensch aufgrund eines Unfalls oder einer schweren Krankheit nicht mehr selbstverantwortlich handeln und entscheiden, muss eine rechtliche Regelung getroffen werden.

Entsprechende Instrumente sind Patientenverfügung, Betreuungsverfügung, Vorsorgevollmacht oder Generalvollmacht. Diese Begriffe werden in einem Vortrag der Kreisvolkshochschule Bergstraße von einem Fachanwalt für Familienrecht erklärt und gegeneinander abgegrenzt. Das Seminar läuft am Mittwoch, 24. Oktober, von 19 bis 21 Uhr in Bensheim im Goethe-Gymnasium, Eingang Westgebäude. red

