Auerbach.Zurzeit stehen die Magnolien in voller Blüte – wie auch auf unserem Bild im Staatspark Fürstenlager in Auerbach. Das farbenprächtige Schauspiel ist allerdings meist von kurzer Dauer – Wind, Regen oder eine frostige Nacht lassen die großen, porzellanartigen Blütenblätter schnell zu Boden fallen. Wer sich aber an der Blüte der Magnolien, die ursprünglich aus Ostasien und Amerika stammen, und der Parklandschaft im Frühlingsgrün erfreuen möchte, hat dazu im April noch bei drei Führungen Gelegenheit: Am 21. April, 14 Uhr, Brotbackführung; am 29 April, 14 Uhr, Parkführung (Dorf und Südhang) sowie am 29. April, 17 Uhr, Szenischer Spaziergang. Treffpunkt ist jeweils das Weißzeughäuschen. red/Bild: Neu