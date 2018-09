Vergleichsfliegen der jungen Piloten

Bensheim.Simon Hernig von der Segelfluggruppe Bensheim erreichte bei seiner ersten Teilnahme während der hessischen Meisterschaften im Jugendvergleichsfliegen in Hirzenhain einen respektablen 17. Platz bei 30 Teilnehmern. In der Woche zuvor hatte er sich im Regionalentscheid in Vielbrunn qualifiziert.

Beim Jugendvergleichsfliegen geht es nicht um weite Strecken oder schnelle Zeiten, sondern um das saubere Erfliegen einiger Übungen, die in der Segelflug-Ausbildung gelehrt werden. Dazu kommt die Königsdisziplin: die präzise Ziellandung in einem markierten Bereich auf der Landebahn. Eine weitere Besonderheit dieses Wettbewerbs: Die jungen Piloten können, müssen aber nicht im Besitz einer Pilotenlizenz sein. Es dürfen auch schon fortgeschrittene Flugschüler unter Aufsicht ihres Fluglehrers (er bleibt am Boden) mitfliegen. Das Alter der Teilnehmer liegt zwischen 14 und maximal 25 Jahren.

Weitere Platzierungen südhessischer Vereine: Simon Koch aus Vielbrunn (FSC Mümlingstal) erreichte Platz 2 und wird Hessen bei den Deutschen Meisterschaften in Paderborn vertreten. Vereinskollege Korbinian Wirl belegte Platz 16, Felix Koch Platz 19. Vom Aero Club Heppenheim erreichte Max Pauly einen erfreulichen Platz 10, Sinaly Wonogo kam auf Platz 25. Unser Bild zeigt Simon Hernig (im Flugzeug) mit seiner Mannschaft. red/Bild: SFG

