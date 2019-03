Vergreisung im Dorf löst soziale Bindungen auf

Bensheim.Vereinsvorstände träumen davon, dass aktive Mitglieder im Idealfall einen Teil der Vereinsarbeit selbst leisten. Solche Träume können Wirklichkeit werden, das zeigte sich zumindest beim deutsch-italienischen Freundeskreis Bensheim – Riva del Garda.

Ilga Vis, Vereinsmitglied, ohne durch ein Vereinsamt geadelt zu sein, hatte die Idee, im Rahmen der Kulturveranstaltungen einen Dokumentarfilm-Abend zu gestalten. Zu ihrem guten Fingerspitzengefühl bei der Auswahl des Filmes und ihrer dezenten Anmoderation kam der glückliche Umstand hinzu, dass sie mit Robert Krieg den Dokumentarfilmer höchstpersönlich für den Abend gewinnen konnte.

Mehrjähriges Filmprojekt

Der Autor, 1949 im Bad Ems geboren, ist promovierter Soziologe. Gemeinsam mit Monika Nolte produzierte er den Film über das kleine, rund 40 Kilometer nördlich von Rom gelegene Dorf Mazzano und seine Bewohner. Die Vorgeschichte dazu ist kurz erzählt. Seit 1975 besuchte Krieg, zunächst als Student, das Dorf regelmäßig. Aus dem sich aufbauenden Verständnis und Vertrauen erwuchs der gegenseitige Wunsch, Ort und Bewohner in einem mehrjährig angelegten Filmprojekt zu porträtieren. Mit dem Titel „Ein Dorf in Europa“ bündelten sich dabei mehrere Überlegungen: Zum einen die geografische Lage und die Nähe zur ehemaligen antiken Kapitale Rom. Daneben die Tatsache, dass um die Wende des 18./19. Jahrhundert eine massenhafte Auswanderung nach Amerika wegen fehlender Lebensgrundlagen erfolgte und nun viele Jahrzehnte später eine Kompensation durch Zuwanderung aus dem verarmten Süden Italiens stattfand.

Dabei ist auf den ersten Blick wenig von der Nähe Roms zu spüren. Doch die Stadt erzeugt – wie der Film zeigt – zwar urbanen Glanz, aber in der Provinz ihre Schattenseiten. Wegen der sehr hohen Lebenshaltungskosten ist Rom Arbeitsplatz, Mazzano und andere periphere Orte sind zum Schlafquartier für die in Rom arbeitenden Menschen mutiert.

Die dadurch ausgelösten umfänglichen Bautätigkeiten und die Spekulationen um Bauland bieten einen fruchtbaren Boden für Korruption und mafiöse Strukturen. Die Diskrepanz zwischen der bröckelnden Bausubstanz des alten Dorfkerns und den neuen Wohngebäuden wird somit noch größer.

Die fortschreitende Vergreisung im Dorf löst langsam die sozialen Bindungen auf, während die praktizierte Individualität der Neubewohner mit der mehr auf soziale Kontrolle ausgerichteten Dorfmentalität zu Konflikten führt.

Manche halten die Stellung

Auch wenn im handwerklichen und landwirtschaftlichen Bereich der Verlust von Wissen und Fertigkeiten festzustellen ist, so gibt es doch Menschen in Mazzano, die die Stellung halten. Die Eigentümer einer kleinen, vom Großvater übernommenen Ziegelei machen mit einem sizilianischen Arbeiter und zwei Saisonarbeitern aus Marokko weiter. Der Film fängt aus der Perspektive des neutralen Beobachters diesen Mikrokosmos von Mazzano ein, der die Prozesse widerspiegelt, die auch in anderen Ländern Europas stattfinden. Trotz Alter und Gebrechlichkeit der Dorfbewohner strömt Spaß am Leben, Menschlichkeit und Humor aus ihren Poren. So bleibt der Film in der Schwebe – und die Zuschauer kommen um eine eigene Bewertung nicht herum. Vorsitzende Pina Kittel dankte allen für ihre Beiträge zu einem interessanten und nachdenklichen Abend. Peter J. Zeyer

© Bergsträßer Anzeiger, Freitag, 22.03.2019