Verhütungsmittel für Frauen

Bensheim.Was gibt es Neues oder alt Bewährtes auf dem Verhütungsmittelmarkt? Welche Verhütungsmittel sind in welcher Lebensphase am vorteilhaftesten? Wie und wo wirken die Verhütungsmittel? Unter welchen Bedingungen gibt es Unterstützung für die Finanzierung der Verhütungsmittel? Und welche Vor- und Nachteile gilt es abzuwägen.

All diesen Fragen sollen am Donnerstag, 19. September, um 10 Uhr in einer Informationsveranstaltung für Frauen und Mädchen aller Nationalitäten im Frauenbüro der Stadt Bensheim, in der Hauptstraße 53 (2. OG), nachgegangen werden.

Die Kooperationsveranstaltung zwischen dem Frauenbüro Bensheim, Marion Huhn und der Beratungsstelle Pro Familia wird von der Referentin Sabine Vormweg durchgeführt und ist für die Teilnehmer kostenlos. red

© Bergsträßer Anzeiger, Freitag, 13.09.2019