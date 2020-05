Verlängerung „juristisch unzulässig“

Bensheim.Der Magistrat empfiehlt der Stadtverordnetenversammlung, den Antrag der Bürgerinitiative „Bensheimer Marktplatz besser beleben“ auf Fristverlängerung abzulehnen. Das teilte die Stadt am Dienstag mit.

Die Bürgerinitiative „Bensheimer Marktplatz besser beleben“ hat die Wiedereinsetzung des Bürgerbegehrens in den vorigen Stand, also zu Beginn der Corona bedingten Beschränkungen am 21. März, und damit eine Fristverlängerung um 20 Tage beantragt. Die kommunalen Spitzenverbände – der Hessische Städte- und Gemeindebund sowie der Hessische Städtetag – sagen laut Verwaltung hierzu eindeutig, dass eine Fristverlängerung juristisch nicht zulässig sei. Auch der städtische Anwalt teile diese Auffassung.

In der Angelegenheit werde zudem kein Eilfall gesehen, so dass die Entscheidung bei der Stadtverordnetenversammlung liegt, die sich mit der Thematik in ihrer nächsten regulären Sitzung am 2. Juli befassen wird. Die Stadt habe ihre Vorgehensweise stets transparent gemacht.

Keine Info zu den Unterschriften

Transparentes handeln beansprucht die BI auch für sich selbst, handele aber gegenteilig: „Wer so viel Wert bei anderen auf Transparenz legt, muss sich die Frage gefallen lassen, warum er um die Anzahl bisher gesammelten Unterschriften ein großes Geheimnis macht“, fragt sich der Magistrat.

Die Magistratsmitglieder hatten in ihrer Sitzung außerdem die Form des Umgangs seitens der BI-Vertreter scharf kritisiert. Neben öffentlichen verbalen Angriffen wurden in der Vergangenheit immer wieder Schreiben an die Verwaltung und politischen Gremien gerichtet, die mit willkürlichen Fristen versehen gewesen seien.

Zunächst hatte der Magistrat den Fortgang des Wettbewerbs angehalten, um der BI die Chance zu geben, ihre Unterschriften zu sammeln. Die Frist ist am 9. April abgelaufen, ohne dass bisher Unterschriften vorgelegt wurden.

Entsprechend dem Beschluss der Stadtverordneten wird nun die Ausschreibung des Wettbewerbs vorbereitet. Diesem Schritt sei ein langer und offener Bürgerbeteiligungsprozess hervorgegangen. ps

© Bergsträßer Anzeiger, Mittwoch, 27.05.2020