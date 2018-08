Verletzte nach Schlägerei

Bensheim.Nach einer Schlägerei am frühen Samstag sind fünf Männer im Alter zwischen 19 und 28 Jahren verletzt worden. Zwei von ihnen mussten nach ersten Meldungen für die weitere medizinische Versorgung im Krankenhaus bleiben.

Im Rahmen der sofort eingeleiteten Fahndung konnte einer der Angreifer, ein alkoholisierter 17-Jähriger, der in Zwingenberg wohnt, vorläufig festgenommen werden. Die Ermittlungen zu seinen zwei Komplizen dauern an.

Ersten Erkenntnissen zufolge ist laut Polizei ein 20-Jähriger von drei Personen verfolgt worden. Mit leichten Verletzungen konnte er sich um kurz nach Mitternacht in eine Bar in der Gartenstraße flüchten. Andere Gäste der Bar kamen dem 20-Jährigen zur Hilfe, nachdem die Gruppe vor der Gaststätte erschien. Zwischen der Gruppe der Verfolger und der Gästegruppe kam es schließlich vor dem Lokal zu einem Handgemenge. Einer der Angreifer soll dabei ein kleines Messer eingesetzt haben. Bevor das gewaltbereite Trio in Richtung Bahnhof flüchtete, haben sie fünf Personen durch Schläge und Schnittverletzungen verletzt.

Im Krankenhaus behandelt

Dabei sei ein 28-Jähriger aus Bensheim so unglücklich durch Schläge am Kopf getroffen worden, dass er ins Krankenhaus gebracht werden musste, so die Polizei. Zur Versorgung von mehreren Stich- und Schnittverletzungen ließ sich ein 26 Jahre alter Mann aus Lautertal ebenfalls in der Klinik behandeln.

Die Polizei in Bensheim hat Anzeige wegen gefährlicher Körperverletzung erstattet. Die Ermittlungen, die zu diesem Vorfall geführt haben, dauern an. Wer Hinweise zu den zwei geflüchteten Angreifern geben kann, soll sich unter der Rufnummer 06251/84680 bei der Ermittlungsgruppe (DEG) melden. pol

© Bergsträßer Anzeiger, Dienstag, 21.08.2018